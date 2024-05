Pizzoccheri e sciatt, sbarca in città la Sagra della Valtellina

Monza si prepara ad accogliere per la prima volta la “Sagra della Valtellina“, con prodotti tipici, sapori della tradizione e uno stand da oltre 1.000 posti. Appuntamento con la rinomata manifestazione gastronomica, a ingresso gratuito, per due weekend (venerdì 31 e 1-2 giugno; 7-8-9 giugno) in via Rosmini 11 (Fuoricampo). Per i più piccoli ci saranno giostre e la possibilità di girare in una carrozza trainata da un cavallo. L’arte culinaria può fungere da passaporto per emozionanti viaggi attraverso i tesori gastronomici dell’Italia. Per due weekend si potranno gustare a Monza pizzoccheri, sciatt, prodotti Dop, Docg o Doc e piatti originari della Valtellina e della Valchiavenna.

La “Sagra della Valtellina“ è un evento culinario itinerante che dopo aver riscosso successo in altre province della Lombardia, fa ora la sua comparsa a Monzacon oltre 1000 posti a sedere a cui si aggiungeranno tavole e panche all’aperto nell’area verde. L’organizzazione è affidata ad Alessandro Fico e alla sua squadraspecializzata nel creare momenti di aggregazione attraverso esperienze gastronomiche. "Esportiamo il nostro format a Monza allo scopo di presentare le eccellenze di una terra generosa e promuoverne l’identità culturale" dichiara Alessandro Fico. Per i più piccoli saranno installate le giostre. Tra le specialità del menù, pizzoccheri (pasta fresca a base di farina di grano saraceno, con salsa di burro, formaggio, verza e patate), gli sciatt (palline di impasto di grano saraceno e formaggio fritti), antipasti come la slinzega di cervo marinata, gli involtini o il carpaccio di bresaola, e secondi come il cervo in salmì o lo stufato di manzo. Evento a ingresso gratuito, da venerdì sera a domenica, sia a pranzo che a cena (dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 24). Consigliata la prenotazione sul sito sagradellavaltellina.it o su Whatsapp al numero: 389.026555. Inoltre, sarà disponibile il servizio d’asporto.

Cristina Bertolini