PizzAut fa il pienone a Monza: tutto esaurito in poche ore per l’intero mese di maggio

Monza, 21 aprile 2023 - Nell'arco di poche ore di notte già esauriti tutti i coperti disponibili per l'intero mese di maggio. C'è la coda per il nuovo ristorante monzese di PizzAut, 350 posti a regime, il doppio del primo locale, a Cassina, aperto nell'hinterland due anni fa, ma per ora ci si ferma a 120. Un modo per permettere a cuochi e camerieri di abituarsi gradualmente ai nuovi compiti, “è questo che conta e non gli incassi”, dice il fondatore Nico Acampora.

Sold-out in Brianza “contro la previsione di chi mi dava del pazzo quando cercavo finanziatori per l'avvio nel milanese del primo ristorante in Europa interamente gestito da giovani autistici – aggiunge il papà della pizzeria -. La gente invece ha capito il nostro progetto e non ci fa mai mancare sostegno e calore”. La brigata in cucina si prepara al grande debutto fissato nella data simbolo dell’1 Maggio, dopo l'inaugurazione il 2 Aprile scorso, Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, con Sergio Mattarella. Appesa all'ingresso c'è la foto con il presidente.

“Come l'altra volta la scelta è caduta sulla Festa del Lavoro, punto chiave dell'inclusione per i più fragili. Un modo per sottolineare l'importanza di un diritto fondamentale per tutti”. Il giorno stesso Lorenzo, uno dei camerieri “aut” firmerà il contratto a tempo indeterminato. “Il 30 aprile - racconta Acampora - finisce il tirocinio e il giorno dopo sarà un vero lavoratore con tredicesima e quattordicesima”. Qui, saranno impiegati 20 ragazzi speciali su più turni. “Non ci resta che ringraziare Monza per l'accoglienza e l'affetto che ci dimostra ogni volta”. Per prenotare un tavolo www.thefork.it