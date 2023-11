Monza, PizzAut sbarca al supermercato con la pizza surgelata

MONZA – Nico Acampora , il fondatore di PizzAut, sembra riuscito a mettere d’accordo anche i rivali della grande distribuzione. La pizzeria che dà lavoro ai giovani autistici, infatti, annuncia un accordo con Esselunga e Coop, nei cui reparti surgelati si potranno trovare i prodotti con il marchio del locale che ha aperto a Cassina de’ Pecchi e all’ex Philips di Monza.

«Nel dare questa notizia sono davvero emozionato – ha spiegato Acampora, annunciando l’iniziativa via social –. Perché credo sia un altro passo importante per noi e per i ragazzi". Il patto con le due grandi catene di supermercati era pronto da qualche tempo, ma solo nel fine settimana è arrivata la comunicazione ufficiale.

Comprare queste pizze "buone anche perché fanno del bene", ha detto, "ci aiuterà pure a fare crescere le attività di PizzAut, perché parte del ricavato servirà a espandere le nostre attività arrivando ad assumere più ragazzi a tempo pieno e indeterminato".

L’accordo coinvolge anche un’azienda con cui PizzAut ha stretto una collaborazione, “Amore Pinsa“ di Seveso, alla quale è affidata la realizzazione materiale del prodotto che "viene sfornato sulla base della nostra ricetta" e poi consegnato alle reti logistiche dei due colossi. Le scatole colorate di rosso, con i loghi della realtà ormai celebre e il volto di Acampora fra i baby pizzaioli, sono nei reparti di tutti i supermercati Esselunga d’Italia e negli store Coop della Lombardia.

L’impegno, poi, potrebbe proseguire anche con altri prodotti, come panettoni e pandori, da offrirsi nel periodo delle festività natalizie. Intanto, dopo il gran rifiuto alla candidatura al Senato alle suppletive di Monza per il Pd, archiviate con la vittoria di Adriano Galliani, Acampora punta a crescere anche all’estero, viste le "richieste di aprire i nostri locali speciali arrivate da Francia, Belgio, Gran Bretagna, Stati Uniti e Australia".