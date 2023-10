PizzAut, Nico Acampora unisce i rivali della grande distribuzione

Monza, 31 ottobre 2023 – Esselunga e Coop, le grandi rivali della grande distribuzione, d'accordo nel sostegno a PizzAut, il locale che dà lavoro ai giovani autistici. Ad annunciare ufficialmente l'accordo fra la realtà attiva fra Monza e Cassina de' Pecchi è proprio il fondatore, Nico Acampora, che via social ha spiegato "davvero emozionato" che nei reparti surgelati delle due catene saranno disponibili le "pizze prodotte secondo la nostra ricetta". "Un altro passo importante per noi e per i ragazzi”, ha aggiunto riguardo al patto. Comprare queste pizze “buone anche perché fanno del bene”, ha detto, “ci aiuterà pure a fare crescere le attività di PizzAut, perché parte del ricavato servirà a espandere le nostre attività arrivando ad assumere più ragazzi a tempo pieno e indeterminato”. L'accordo coinvolge anche un'azienda con cui PizzAut ha stretto una collaborazione, “Amore Pinsa” di Seveso, alla quale è affidata la realizzazione materiale del prodotto che si trova in tutte le Esselunga d'Italia e negli store Coop della Lombardia.