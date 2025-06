PizzAut, certe notti sono inclusive. Al Campovolo con Ligabue: "Cucineremo per 100mila persone"

Centomila pizze “made in Brianza” al concerto di Ligabue. Il rocker in persona ha scelto il fornitore per il doppio appuntamento al Campovolo di Reggio Emilia, oggi e domani: PizzAut. Un’altra prova maiuscola per la brigata di Nico Acampora, dopo aver servito a tavola il presidente Sergio Mattarella, i grandi della Terra all’Onu, al Parlamento italiano e a quello europeo e al G7 della Disabilità. "Un onore pazzesco per noi, ma soprattutto uno straordinario messaggio di inclusione – dice il fondatore dei locali di Monza e Cassina gestiti da giovani autistici -: anche loro possono lavorare in contesti straordinari". Ad arrivare a Reggio Emilia saranno 12 fra pizzaioli e camerieri per preparare quella che ormai tutti chiamano "la pizza più buona della galassia conosciuta" sia per i vip nell’area riservata, che per tutti i fan. "I ragazzi hanno avuto reazioni straordinarie davanti a questa notizia - racconta il papà dei ristoranti –, a cominciare da Lorenzo che conosce a memoria tutti gli album di Ligabue e perfino la durata di ogni singolo pezzo. Ma anche Michele, già impegnato a pensare a come sollazzare il palato del proprio idolo". Andrea, il musicista del gruppo, "spera di poter suonare il violino sul palco durante lo show" e Matteo ha cominciato "a contare il numero di pizze da preparare e del tempo necessario per cuocerle e servirle a 100mila presenti". "PizzAut a Campovolo vuol dire dignità, lavoro, inclusione, musica, bellezza e soprattutto speranza in un mondo migliore - conclude Acampora -. Grazie a Luciano racconteremo ancora una volta che tutto questo è possibile".