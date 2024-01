Più rapidi ma anche più connessi. Un accordo contro l’evasione La Procura di Monza, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate hanno firmato un accordo per migliorare la collaborazione nelle indagini sui reati tributari, ottimizzando le procedure di verifica fiscale e accertamento dei tributi. L'intesa prevede lo scambio di dati e documenti e l'adozione di criteri per ridurre i tempi delle indagini. L'obiettivo è contrastare l'evasione fiscale in modo più efficace e tempestivo.