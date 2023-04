Più forti degli stereotipi Nei test d’ingresso al Poli tre scuole di Monza al top

di Cristina Bertolini

Tre scuole monzesi, liceo scientifico Frisi, classico Zucchi e artistico Nanni Valentini, figurano tra i premiati, sabato scorso, al Politest Top Schools, l’annuale riconoscimento del Politecnico di Milano alle scuole dai cui provengono gli studenti con i migliori risultati alle prove di ammissione. In tutto sono 13 gli istituti italiani premiati per i migliori risultati ai test d’ingresso. Di questi 9 sono lombardi e 3 di Monza. "La nostra scuola è stata premiata come migliore a livello nazionale per il test d’ingresso di Design" scrive Elisabetta Biraghi, dirigente del liceo artistico Valentini. I test di ingresso nel prestigioso ateneo tecnico scientifico sono variegati: logica, comprensione del testo, matematica, cultura generale e lingua inglese, oggi parte integrante degli insegnamenti universitari. Una delegazione del liceo Nanni Valentini ha accompagnato i docenti per il ritiro dell’encomio e ha potuto visitare il nuovo edificio del “Poli”, progettato dallo studio di Renzo Piano. Premiato anche lo Zucchi, nella categoria “liceo classico”, per i migliori risultati nei test d’ingresso alla facoltà di Architettura e Design. "Il preside di facoltà - racconta Rosalia Natalizi Baldi, dirigente del liceo Zucchi - ha confermato quello che noi sosteniamo da anni: il liceo classico offre una formazione che permette di intraprendere qualsiasi percorso universitario, umanistico o scientifico.

Viene sfatato il luogo comune secondo cui il classico non offre sufficienti basi matematico scientifiche". Esito a sorpresa anche per il liceo scientifico Frisi: la “nomination” è stata data per i migliori risultati al test d’ingresso in Ingegneria conseguiti dalle ragazze. "Anche in questo caso - suggerisce la preside Lucia Castellana - viene sfatato il luogo comune secondo cui le ragazze non sarebbero portate per gli studi tecnico scientifici Stem".