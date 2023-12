Pista di ghiaccio mercatini e canti alpini

Dai canti alpini alla lirica, dalle mostre d’arte allo street food, passando per giochi e laboratori per i più piccoli, uno spettacolo di fuochi d’artificio e uno di magia, i mercatini, un Babbo Natale in carrozza e la pista su cui sfrecciare coi pattini. Sono gli eventi organizzati dal Comune assieme a Confcommercio. Si comincerà già venerdì: dalle 11 via Roma sarà animata dallo street food dei commercianti macheriesi, dalle bancarelle degli hobbisti e dagli stand delle associazioni. Alle 11.30 nella sala espositiva della Curt del Cagnat sarà inaugurata la mostra d’arte “6x6 - Sei artisti per sei tecniche“, che si potrà visitare fino a domenica 17. Dalle 14 nel cortile della biblioteca Babbo Natale accoglierà i bambini e le loro letterine, ci saranno giochi, laboratori, uno spettacolo di magia e il battesimo dell’albero di Natale, mentre alle 17 in piazza della chiesa ci saranno l’accensione di un altro albero e uno spettacolo pirotecnico.

Sabato alle 21 il palco del cineteatro Cinepax di via Milano ospiterà il concerto degli alpini del Coro Il Rifugio Città di Seregno (ingresso libero). Domenica alle 14 giochi, musica e bungee trampolino all’oratorio di Bareggia. Sempre a Bareggia, sabato 16 alle 21 in chiesa parrocchiale il concerto “Musica divina“, con la soprano Maria Sofia Riva e il pianista Francesco Parravicini. Per tutto il mese e fino a metà gennaio, inoltre, ci si potrà scatenare sul “Lago ghiacciato“, la pista di pattinaggio allestita nel parcheggio di via Mascagni, dove domenica 31 dalle 22 ci saranno dj-set e animazione. L’aria natalizia aleggerà anche su Biassono: sabato dalle 9 alle 16.30 piazza Italia si trasformerà nel Villaggio di Babbo Natale.

