Pierino, il lupo ed Enrico Beruschi. La favola sulle note della comicità

Cala il sipario sulla stagione teatrale alla Campanella. Venerdì andrà in scena l’ultimo appuntamento, dove per il finale di stagione arrivano Enrico Beruschi e il Quintetto Prestige. Nucleo del concerto sarà l’esecuzione di “Pierino e il lupo“ scritta da Serghej Prokofiev nel 1936: una favola sinfonica pensata per l’infanzia che nel tempo ha avuto un successo tale da entrare stabilmente nel repertorio orchestrale. La versione originale prevede un narratore, che rimarca i momenti salienti della favola, e un’orchestra: a Bovisio Masciago sarà portato in scena un adattamento che prevede il coinvolgimento di un quintetto con fiati, flauto, oboe, clarinetto, fagotto e corno, che ben compendia l’originale in quanto è proprio a questi strumenti a fiato che, nella narrazione originale, corrispondono i protagonisti del racconto. Interpreti d’eccezione saranno il Quintetto Prestige, formato da solisti dell’Orchestra del Teatro Regio di Torino, e l’attore Enrico Beruschi che con la sua verve comica darà un’impronta personalissima alla partitura. Incorniceranno l’opera di Prokofiev due suite tratte da capolavori novecenteschi: “West Side Story“ di Bernstein e “Porgy and Bess“ di Gershwin, elaborati per una versione adatta a essere eseguita da un quintetto di fiati. Il Quintetto Prestige nasce nel 1999 da artisti dell’orchestra del Teatro Regio di Torino. La formazione prende origine dalla volontà dei suoi componenti di unire le diverse esperienze individuali maturate in collaborazione con le massime istituzioni musicali italiane e internazionali. La poliedricità del quintetto deriva anche dalle esperienze sotto la guida di alcuni tra i massimi direttori del nostro tempo: Abbado, Chailly, Muti, Sawallisch, e Bychkov, solo per citarne alcuni.

Il Quintetto Prestige vanta un repertorio che spazia dal periodo classico ai giorni nostri, scon?nando nel jazz e prediligendo trascrizioni. Enrico Beruschi lavora da quarant’anni nel mondo dello spettacolo come attore, comico, cabarettista e regista teatrale. Il successo in tv arriva con la trasmissione Drive In. Dal 1979 inizia a lavorare in teatro, prima come attore e poi anche come regista. Torna sul piccolo schermo recitando in alcune fiction e al cinema con diverse parti in celebri commedie all’italiana. Biglietti: intero 16 euro, ridotto 13 euro, under 18 6 euro. È consigliato l’acquisto online su www.teatrobovisiomasciago.it. Per informazioni e prenotazioni: Teatro la Campanella, piazza Anselmo IV, tel. 039-9080122, info@teatrobovisiomasciago.it.