“Pierino e il lupo“ secondo Enrico Beruschi e il Quintetto Prestige

Un’originale rilettura della favola sinfonica “Pierino e il lupo“ di Sergej Prokofiev, proposta da un quintetto di fiati e con la voce narrante di uno dei più noti attori e cabarettisti della scena milanese, che con la sua irresistibile verve comica contribuirà a un’interpretazione molto personale dell’opera. E poi la versione cameristica di due capolavori del Novecento musicale: “Porgy and Bess“ di George Gershwin e “West Side Story“ di Leonard Bernstein. È il concerto che si terrà sabato alle 21 nella Sala Chaplin del Teatro Binario 7 di Monza, con protagonisti il Quintetto Prestige e l’attore Enrico Beruschi.

L’appuntamento, dal titolo “Porgy and Bess, Pierino e il lupo, West Side Story“, fa parte della rassegna “Terra - Musica, voci e paesaggi sonori“: cuore dello spettacolo sarà l’esecuzione della composizione di Prokofiev, animata anche dall’estro di Beruschi e incorniciata da due pezzi fondamentali della musica americana, ossia una selezione di pagine dall’opera “Porgy and Bess“ e la suite da “West Side Story“. Questi ultimi sono stati rielaborati in una versione adatta a un ensemble di fiati. Il Quintetto Prestige è infatti costituito da cinque professori d’orchestra del Teatro Regio di Torino impegnati a flauto, oboe, clarinetto, corno e fagotto. Si tratta di solisti che hanno lavorato con realtà come la Filarmonica della Scala, il Maggio Musicale Fiorentino, l’Accademia nazionale di Santa Cecilia, l’Orchestra sinfonica della Rai e il Teatro San Carlo di Napoli, sotto la guida di direttori come Abbado, Muti e Chailly. Beruschi è invece conosciuto per la sua carriera quarantennale nel mondo dello spettacolo come attore, cabarettista e regista teatrale. Biglietto d’ingresso 12 euro, ridotto a 10 euro, per ragazzi under 18 a 6 euro. Info e prenotazioni 0392027002.

F.L.