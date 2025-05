Piccoli Archimede crescono. In duemila a Scienza under 18

Sono stati oltre duemila i frequentatori della ventiduesima edizione della manifestazione “Scienza under 18 Monza e Brianza“, tra espositori, visitatori e presentatori della kermesse scientifica che nei giorni scorsi ha trovato casa tra i chiostri della scuola media Teresa Confalonieri di Monza.

Gli studenti hanno avuto diverse modaltà per esporre le loro conoscenze scientifiche al simposio: exhibit, simposio degli scienziati in erba, fotografia scientifica alla scuola di Monza e teatro scientifico al Palazzo Terragni di Lissone e al Teatro di Biassono. L’edizione di quest’anno è stata dedicata a Gerald Durrell nel centenario della sua nascita.

Gerald Malcolm Durrell, detto Gerry, è stato un naturalista, zoologo ed esploratore britannico. È conosciuto soprattutto per aver fondato la Durrell Wildlife Conservation Trust, un’organizzazione con lo scopo di salvare le specie in via di estinzione, e lo Zoo del Jersey sull’isola di Jersey nel 1958. Gli exhibit, cioè la mostra degli stand espositivi degli esperimenti svolti in classe e in laboratorio, hanno coinvolto i ragazzi dell’Istituto Paccini di Sovico, della Confalonieri (scuola ospitante), Faré, Croce e Sant’Andrea dell’Istituto Levi Montalcini di Lissone, Romagnosi di Carate e poi le scuole di Seveso e Limbiate sui temi del coding, discipline stem, fisica, chimica, biologia, alimentazione, ciclo dell’acqua.

Per le superiori erano presenti il liceo scientifico Frisi, l’Hensemberger, il Mapelli e lo Zucchi come visitatori. I piccolissimi di prima scuola primaria dell’Istituto Paccini hanno presentato la storia della semina. Si è parlato di gravità, astronomia con il Gruppo Astrofili di Villasanta, in un’apposita conferenza nella sala della Confalonieri, e poi dell’origine geologica delle rocce, con il contributo dell’Associazione geologi di Sovico. Gli studenti del liceo artistico Amedeo Modigliani di Giussano hanno avuto un ruolo chiave nella fase organizzativa, per la realizzazione grafica di pannelli, locandine, cartoline, segnalibri e adesivi, per pubblicizzare l’evento, mentre quelli del liceo artistico Nanni Valentini della Villa Reale di Monza dell’indirizzo audiovisivo multimediale hanno documentato le giornate, per i social media. Il teatro scientifico si è svolto sia a Palazzo Terragni di Lissone, a cura dell’istituto Montalcini, con la professoressa Rosa Amodeo che al teatro di Biassono, a cura della professoressa Chiara Montecchio, dell’istituto comprensivo di Biassono.

Fra le novità di quest’anno anche la mostra fotografica “Scatti di scienza“, con i lavori fotografici svolti dai ragazzi durante l’anno.

"Lanciamo già l’invito a seguirci anche il prossimo anno", anticipa la professoressa Raffaella Brambilla, coordinatrice dell’evento insieme a una decina di colleghi delle diverse scuole che iniziano la preparazione da gennaio.