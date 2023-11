Piazza Grandi rinasce con un boschetto. E una vasca sotterranea anti allagamenti

Sarà presentato ai residenti oggi alle 17 in Casa Brollo il maxi progetto per il rifacimento completo di piazza Grandi nella frazione Villaggio Brollo. Si tratta di un importante intervento di riqualificazione che comprende anche la realizzazione di una grande vasca sotterranea per la raccolta delle acque piovane al fine di rallentare il travaso nelle condotte fognarie e ridurre i rischi di allagamenti. Il progetto coinvolge più enti: il Comune di Solaro che si è candidato nel 2021 con una proposta di progetto successivamente selezionata e acquisita dal programma Pui (Piani urbani integrati), Città Metropolitana di Milano come soggetto attuatore dell’intervento, il Gruppo CAP come progettista e stazione appaltante per la gara dei lavori e il ministero dell’Interno come amministrazione titolare dei fondi. Si tratta di un investimento da un milione e 600mila euro che interesserà l’area per circa un anno di lavori. Il cantiere sarà aperto con le operazioni preliminari da lunedì e procederà in diverse fasi. I lavori prevedono lo spostamento a nord dell’attuale strada che, partendo da via Isonzo, divide la Chiesetta dei Lavoratori e la Casa Brollo. Si perderanno una decina di parcheggi, ma verrà creata una piazza direttamente riferita alla Casa Brollo ed un nuovo sagrato della chiesetta Madonna dei Lavoratori. Sono previste anche nuove e numerose piantumazioni e alberature e saranno mantenuti gli alberi vincolati nelle vicinanze della chiesetta.

Per la nuova piazza, si partirà dalla realizzazione della vasca sotterranea, che risulterà esattamente sotto l’attuale parcheggio e area gioco, che saranno ripristinati a fine lavoro. In fondo alla piazza Grandi sarà realizzata una nuova area verde attrezzata con panchine adiacente alla scuola dell’infanzia, così da garantire un comodo accesso alla struttura da parte delle famiglie. "Piazza Grandi avrà molte nuove alberature, rispondendo ad una nuova visione di luogo della comunità – assicura Christian Caronno, assessore ai lavori pubblici –. Siamo certamente consapevoli che si creerà qualche disagio nella frazione durante la fase di cantiere che durerà circa un anno, ma ci aspettiamo un risultato capace di superare ogni aspettativa".

Gabriele Bassani