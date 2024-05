Pescatori in festa. Due tavolate per fare squadra

Questo è un ritorno al passato molto gradito nel presente. Perché la Festa del Pescatore, in calendario per i prossimi due finesettimana al laghetto della Boscherona, è l’erede delle feste del pesce che le società monzesi, 30 anni fa arrivate a sfiorare la trentina, organizzavano nei quartieri cittadini. Un modo per sostenere l’attività dei sodalizi pescosportivi e per favorire l’aggregazione. La “rinata“ Festa del Pescatore, approdata all’edizione numero 11, è allestita come sempre dal Consorzio il Laghetto, gestore del laghetto della Boscherona. Il ricavato viene utilizzato per le migliorie della struttura. La gestione della kermesse è affidata a una quarantina di volontari. Il gruppo di fedelissimi da due anni può contare anche sui rinforzi assicurati da il Veliero, compagnia teatrale composta da persone diversamente abili. Si parte domani sera per archiviare la prima fase dell’appuntamento gastronomico domenica 2 giugno. Si riparte venerdì 7 giugno per arrivare ai saluti domenica 9 giugno.

Il servizio cucina parte alle 19. Domenica 2 e domenica 9 giugno sarà possibile concedersi pure un invitante pranzetto. Il servizio comincerà alle 12. Oltre ai piatti previsti abitualmente dal menù, sarà possibile gustare pure le specialità del giorno. Le opportunità di scelta, insomma, non mancano. Questa domenica a mezzogiorno, per esempio, si potrà prenotare un piatto di bavette alle vongole, mentre in serata i patiti delle specialità di mare potranno soddisfare la propria golosità con i paccheri tonno e melanzane. La sera di sabato 8 giugno, invece, la specialità saranno le penne alle cozze.

Gianni Gresio