Perdita di gas e asfaltature: aprono 2 cantieri

Vie chiuse, deviazioni, sensi unici. Cantieri in vista su un paio delle strade lissonesi più importanti, con modifiche temporanee alla circolazione per tutta la settimana. In un caso si interverrà per risolvere definitivamente un problema di perdita di gas dalla rete cittadina, nell’altro per rimettere in sesto una delle principali arterie di Lissone. Da stamattina gli operai saranno in azione nella zona del sottopasso ferroviario vicino al centro sportivo, lungo una delle strade di accesso alla città per chi arriva da Desio o dalla Valassina. I lavori scatteranno all’altezza della rotonda tra via Verdi, via Goito e via Zara, dove è stata registrata una perdita di gas. Gli interventi andranno avanti da oggi e fino a venerdì. Tutta via Zara diventerà off-limits per la sosta, su entrambi i lati.

La stessa strada sarà inaccessibile tranne che ai residenti, mentre per via Mascagni ci sarà il divieto di transito nel tratto dall’incrocio con via Cilea a quello con via Palladio, e successivamente fino a via Sanzio: non si potrà quindi raggiungere da questa parte il sottopasso Fs. Alla rotonda tra via Verdi e via Goito ci sarà una chiusura parziale della carreggiata. Stamattina gli operai arriveranno anche in via Cattaneo: qui a essere realizzati saranno lavori di sistemazione della pavimentazione, asfaltatura e rifacimento della segnaletica. Gli interventi partiranno oggi alle 8 e dureranno fino a sabato pomeriggio, comportando alcune modifiche alla normale viabilità, prima su tutte l’istituzione del senso unico in via Cattaneo in direzione del centro di Lissone, con la strada ridotta a una sola corsia. Sempre qui scatterà il divieto di parcheggio su ambo i lati. Chi arriva da Biassono dovrà proseguire diritto, senza poter girare verso Vedano; chi arriverà da Vedano dovrà obbligatoriamente svoltare a destra.

