Perde il controllo dell’auto. Tragedia sulla Statale 36

Una donna di 49 anni è morta, dopo essersi ribaltata con la sua auto lungo la SS36 tra Giussano e Verano domenica notte.

A quanto emerso da una prima ricostruzione, la donna ha perso il controllo della sua macchina sbattendo contro il guardrail, per poi ribaltarsi più volte, finendo sbalzata fuori dall’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del 118.

Erano circa le 22.45, quando il veicolo è finito contro la carreggiata. Per la donna, residente in provincia di Monza e Brianza, non c’è stato nulla da fare: è stata sbalzata fuori dal veicolo ed è finita a sbattere violentemente contro il manto stradale.

Alcuni automobilisti sono stati spettatori del terribile incidente e hanno chiamato subito i soccorsi.

In codice rosso sono accorsi ambulanza, automedica, due mezzi dei vigili del fuoco del distaccamento di Seregno e gli agenti della Polstrada di Milano per i rilievi che saranno utili per chiarire con esattezza la dinamica del gravissimo incidente.

L’urto contro la strada è stato devastante e la 49enne è deceduta sul colpo.

La dinamica del sinistro è ora al vaglio delle autorità competenti, che stanno ricostruendo le fasi dell’impatto.

Solo l’autopsia potrà stabilire se la donna è stata colta da malore o altre cause le hanno fatto perdere il controllo della sua vettura.

Son.Ron.