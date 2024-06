Per gli scultori under 40. Il barometro d’autore vince il Premio Gabbioneta

È l’artista Roberto Picchi, 28 anni, residente ad Erba, il vincitore della nona edizione del premio di scultura Gabbioneta promosso da Trillium Pumps Italy - Gabbioneta Pumps, l’azienda di via Agnesi, con il progetto Factory store glass. Il progetto si ispira al barometro di Fitzroy, più comunemente conosciuto come “storm glass“, costituito da un contenitore di vetro riempito di un liquido che permette di prevedere il tempo osservandone l’aspetto. Pensata per funzionare all’interno dell’area produttiva dello stabilimento, la scultura tubolare di vetro soffiato, che ricorda gli strumenti utilizzati dagli geologi per il carotaggio, conterrà due dei pezzi proposti dall’azienda posti alle estremità, simili a delle ipotetiche valvole di apertura e chiusura.

Il contenuto dell’opera si relazionerà con le cromie e le temperature presenti all’interno dello spazio espositivo, diventando un indicatore simbolico utile per riflettere sulle condizioni ambientali attuali e future. Il progetto è pensato anche per una partecipazione attiva di possibili visitatori, che potranno accedere ad un sito tramite un Qr Code, andando a creare nel tempo un piccolo diario meteorologico. All’artista sarà assegnato un premio in denaro di 5mila euro per la realizzazione dell’opera che sarà presentata ai primi di ottobre nella sede dell’azienda. Realizzato in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Brera, Milano e l’Accademia di Belle Arti di Carrara, il concorso si avvale dei patrocini di Regione Lombardia e del Comune di Milano. Il premio è riservato ad artisti under 40 con ha lo scopo di sostenere le giovani generazioni di scultori.

Veronica Todaro