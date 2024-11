Pepe, dolce chihuahua in cerca di una famiglia

Pepe, il cane che non vuole rimanere troppo tempo da solo. Compagnia, attenzione, amore, passeggiate: questo è quello di cui ha bisogno Pepe un chihuahua dal pelo corto color miele ed il nasino nero. Pepe è accolto nel rifugio di via San Damiano dopo che i suoi proprietari lo hanno ceduto all’Enpa. Difficile immaginare per questo simpatico cagnolino di 8 anni un futuro in canile. "Pepe è un cane molto dolce, socievole. Abituato a indossare la pettorina. In passeggiata è bravo e non tira, fanno sapere i volontari.