Pedibus a Verano Brianza: cercasi volontari per bimbi a scuola

Volontari cercansi per pedibus. I genitori del Comitato dell’istituto comprensivo di via Sauro hanno pubblicato un sondaggio per valutare le esigenze di bambini e genitori. Quello che emerge è che il servizio pedibus richiede nuovi volontari. L’obiettivo è passare da una linea dello scorso anno scolastico a tre. Per l’anno scolastico scorso era stata appunto avviata una sola linea che raggiungeva la scuola primaria partendo da via Piave. Quest’anno, se arriverà un maggior numero di volontari, l’associazione genitori auspicherebbe di attivare tre linee, ossia oltre la prima che parte da via Piave anche una in via Donatori di Sangue con partenza dal centro sportivo Casati e una che raggiunge il plesso scolastico di via Grandi nel rione Caviana. La partenza del pedibus dal capolinea è di norma alle 7.45. I volontari devono offrire poco più di 30 minuti del loro tempo, infatti, l’arrivo a scuola è alle 8.20. I risultati del pedibus degli anni scorsi sono stati incoraggianti ed è un’opportunità per i genitori di organizzare al meglio l’accompagnamento dei propri figli a scuola evitando ingorghi e caos di macchine lungo le vie che portano alle scuole dell’Istituto Comprensivo di Verano. Il pedibus è un modo divertente per recarsi a scuola, è uno scuolabus con i piedi, che non utilizza benzina e quindi è ecologico. Il pedibus di norma effettuerà servizio con qualsiasi tempo atmosferico, ad eccezione di condizioni particolarmente avverse, rispettando ovviamente sempre il calendario scolastico.

Son.Ron.