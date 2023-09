Pedalata ecologica aspettando la Agostoni

Pedalata ecologica “Aspettando la Coppa Agostoni“: è l’evento promosso dallo Sport Club Mobili Lissone che anticipa di undici giorni la Coppa Agostoni per professionisti. Appuntamento domani: la manifestazione è aperta a tutti (e a qualunque modello di bicicletta) e si tratta della classica pedalata nel centro di Lissonete. Il ritrovo è fissato in via Enrico Fermi alle 9, mentre la partenza ufficiale avverrà alle 10.30. Il percorso prevede un circuito cittadino di 4,5 chilometri. "È una iniziativa che da una parte ci avvicina alla Coppa Ugo Agostoni, dall’altra anima le vie della nostra città, soprattutto perché inserita anche nella manifestazione Sport & Sport", le parole di Giovanni Camarda, vicesindaco di Lissone e assessore con delega allo sport e alle politiche giovanili. Nel frattempo proseguono i preparativi per il prestigioso appuntamento riservato ai professionisti in programma giovedì 28.