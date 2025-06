Pedalando per il nostro Parco. Bici fra GruBria e Grugnotorto

Biciclettata nel Parco GruBrìa, il Parco Grugnotorto Villoresi e Brianza centrale, alla scoperta degli ambienti naturali del territorio con l’iniziativa “Pedalando per il nostro Parco“.

Appuntamento domenica 8 giugno con cinque percorsi organizzati con partenze diverse sulle due ruote da Desio e Seregno per la Brianza, oltre che da Cusano Milanino, Paderno Dugnano e Cinisello Balsamo, per convergere ai Boschi di Santa Liberata a Desio, in via Caravaggio e da lì partire alla scoperta degli ambienti del parco con il suo staff.

L’appuntamento per chi parte da Seregno è alle 10, dal Centro ambientale in via Alessandria, alle 10.30 invece da via Arienti 21 a Desio con ritrovo previsto 15 minuti prima della partenza, per ritrovarsi tutti insieme alle 11.45 alla volta del parco.

In caso di maltempo, l’evento sarà riprogrammato in autunno. L’iniziativa è organizzata dai circoli locali di Legambiente in collaborazione con le amministrazioni comunali. Per informazioni basta inviare una mail a cinisello.balsamo@legambiente.org.

Veronica Todaro