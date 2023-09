Pazzi per il Calisthenics. Gaggi Yatarov inaugura il nuovo impianto e tra i ragazzi è il delirio

I suoi voli e le sue figure fanno sognare pubblico e giudici, i ragazzi lo adorano e si sono presentati in massa per godersi dal vivo le acrobazie di Gaggi Yatarov, il campione di Calisthenic arrivato alle fasi finali dello show “Italia’s Got Talent“.

È lui, star in rete, il personaggio scelto dal Comune per inaugurare il nuovo impianto in via Zincone a Concorezzo, dedicato alla disciplina preferita dai giovanissimi. Non poteva esserci battesimo più seguito per le quattro macchine della nuova area fitness pubblica, all’aperto.

Investimento da 37mila euro - 13mila 200 dei quali sono fondi regionali - utilizzati per l’acquisto dell’attrezzatura e per i lavori di predisposizione della platea e del pavimento anti-trauma, pagati dall’amministrazione. Ma sono le dritte della stella ad aver animato l’inaugurazione, gli adolescenti hanno preso nota e sperimentato subito sul campo i suggerimenti e la soddisfazione è stata generale.

"Per me giornate come questa sono un piacere – dice Yatarov – il corpo libero è un’attività che possono praticare tutti: anziché sollevare pesi, qui, ciascuno solleva se stesso, rispettando le proprie capacità". È la prima lezione, "la più importante", impartita dal fuoriclasse in Brianza. Fan in visibilio, va da sé.

"Il nuovo polo benessere è la risposta alle tante richieste in questo ambito che ci sono arrivate dai giovani – spiega il sindaco Mauro Capitanio –. La presenza di Gaggi vuole proprio essere un modo per comunicare al meglio la nuova opportunità per gli sportivi. L’intervento si somma alle altre iniziative in questo ambito su cui abbiamo lavorato in questi anni: il campo da basket al parco Scaccabarozzi, realizzato ex novo, la riqualificazione della pista di atletica e di quella di pattinaggio".

"Il progetto non ha solo una valenza sportiva – sottolinea Gabriele Borgonovo, assessore alla Cultura –. Dare la possibilità ai ragazzi di accedere gratuitamente a un’area attrezzata di qualità significa dare loro l’opportunità di ritrovarsi con obiettivi sani e di stringere relazioni". I lavori di realizzazione erano cominciati a inizio agosto, l’oasi dedicata al tempo libero è immersa fra gli alberi, l’ambiente ideale per lasciarsi alle spalle lo stress quotidiano.