Patto tra Maggi e Romano Insieme al ballottaggio

La notizia è stata annunciata ieri da Andrea Romano: "Questa mattina abbiamo depositato l’apparentamento con il centrodestra per il turno di ballottaggio del 28 e 29 maggio. Il nostro sostegno sarà per la candidata sindaca Elena Maggi. Invito tutti i miei sostenitori a recarsi alle urne domenica e lunedì".

Lo aveva detto una volta già lunedì 15 maggio a scrutinio terminato: "Siamo a disposizione per dare il nostro appoggio". Ma se otto giorni fa non si era sbilanciato, domenica con una stretta di mano, appena fuori dalle mura del palazzo comunale, il candidato della lista “Noi con Andrea Romano Sindaco“, che nel turno dello scorso 14 e 15 maggio aveva ottenuto 761 preferenze (pari all’8,64%) e la candidata Elena Maggi, pronta per il ballottaggio, hanno detto sì.

L’apparentamento è stato depositato ufficialmente negli uffici comunali. Per Elena Maggi, sostenuta da Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega, che aveva ottenuto 3.697 preferenze, il 41,97% - 654 voti in meno dello sfidante del centrosinistra Fabrizio Pagani - l’apparentamento potrebbe fare la differenza. "Sono soddisfatta che tutto il centrodestra possa correre unito e compatto – sottolinea la candidata Maggi –. Già prima delle elezioni c’era stato un confronto con Andrea Romano, ma la sua lista era già stata formata e non nascondo che non c’erano i tempi o forse non erano maturi". E ancora: "Si tratta di un risultato abbastanza naturale, dato che all’interno della lista Noi con Andrea Romano Sindaco ci sono persone che non avrebbero sostenuto il candidato di centrosinistra. Ho premuto tanto per l’apparentamento, anche se non è stato un lavoro facile nemmeno mettere insieme le tre liste del centrodestra con muri spesso da superare. Oggi si è riaperta una finestra, dobbiamo andare a cercare chi non ha votato, andare a convincere gli indecisi ed essere più che mai uniti e compatti".

Entusiasti i sostenitori della lista civica e della coalizione: "Così stavolta si riuscirà ad espugnare una delle ultime roccaforti rosse", il commento a caldo di un simpatizzante, ma anche "Avanti tutta", "Ce la faremo", "Mettiamocela tutta, facciamo squadra". L’astensionismo però è stata una piaga, a Nova Milanese come in tanti altri comuni al voto. A Nova in particolare, su 18.047 aventi diritto al voto, si sono presentati alle urne 8975 votanti, il 49,73%.

Senza contare che non tutti i voti sono andati a buon fine: 31 schede bianche, 132 nulle. L’auspicio è quindi che nel corso della settimana, a pochi giorni dal voto, con nuovi appuntamenti tra gazebo, mercati, volantinaggi, da parte di entrambe le coalizioni, si riesca a portare alle urne i novesi che poco meno di dieci giorni fa invece non hanno votato. "Noi ce lo auguriamo", conclude Elena Maggi che ha scelto come slogan per questo rush finale "Il cambiamento che molti novesi chiedono".

Veronica Todaro