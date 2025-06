Prima l’ammonizione poi la sanzione. Sui parabrezza arrivano le “multe moralI“

Prima un cartellino giallo d’ammonizione, solo dopo, in caso di recidiva la multa vera e propria. A Barzago il vicesindaco Manuel Mauri propone le “multe morali“. Saranno fac-simile di verbali di contravvenzioni che gli agenti della Polizia locale lasceranno sul parabrezza degli automobilisti indisciplinati per avvisarli dei comportamenti scorretti, soprattutto sosta selvaggia. Degli avvertimenti insomma. I poliziotti della Municipale prenderanno però nel contempo nota della targa. Così, in caso di reiterazione della violazione al Codice della strada, passeranno alle vie di fatto e all’incasso con multe vere. Una proposta, quella delle "multe morali" che testimonia la volontà di sensibilizzare sul rispetto delle regole, prima che di reprimere, punire e soprattutto di fare cassa. D.D.S.