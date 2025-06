Passeggiata fra storia e natura per gli amanti dei gatti

Per tutti gli amanti dei gatti, gli appassionati di storia, letteratura od etologia, c’è una buona notizia dietro l’angolo. Una passeggiata completamente dedicata ai gatti si terrà proprio questo mese presso la Villa Reale di Monza, per la precisione sabato 21 giugno dalle 16.30 alle 18.30. A organizzarla Ilaria Mariani, Consulente della Relazione Felina. L’obiettivo della passeggiata, che sarà un percorso a tappe, soffermandosi su temi di storia, letteratura, etologia e poesia, è di permettere ai partecipanti di immergersi nella piacevole atmosfera della Villa Reale, circondati dal verde del parco di Monza, e celebrare al contempo il legame tra uomo e gatto.

Senza scomodare ad esempio gli antichi Egizi, si tratta di un legame molto antico, che si è sviluppato nel tempo, in modo a particolare a partire dal 1700 con l’Illuminismo, quando il gatto ha iniziato a essere apprezzato per le sue doti da cacciatore che lo rendevano un’ottima soluzione per liberarsi dei topi. Da allora l’uomo ha iniziato ad ammirare sempre di più questo elegante felino, per il suo atteggiamento misterioso, la sua agilità e la bellezza che emana, tanto da essere diventato musa ispiratrice di moltissimi artisti e scrittori. Oggi, infatti, i gatti sono a tutti gli effetti entrati a fare parte delle famiglie. Ed è proprio grazie al passato, al periodo illuminista e successivamente nel 1800 con il romanticismo, che ad oggi questa relazione tra umano e gatto è così intensa.

Per iscriversi all’imperdibile passeggiata o per avere ulteriori informazioni a riguardo basta inviare una mail all’indirizzo allascopertadelgatto@gmail.com oppure visitare il sito web www.allascopertadelgatto.com. È possibile anche chiamare ai numeri di telefono 331.56.92.205 e 328.45.24.842. Il costo previsto per partecipare all’evento sarà di 18 euro per gli adulti, i minori di 12 anni pagheranno invece 10 euro.

V.M.