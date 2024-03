Passaporti, la Questura corre. Un altro open day straordinario e 4mila documenti al mese

La Questura di Monza e della Brianza nel 2023 ha aumentato dell’85% il numero di passaporti rilasciati: 47.970 nel 2023, rispetto ai 25.930 del 2022. In media vengono acquisite circa 300 pratiche al giorno e rilasciati mensilmente 4.000 passaporti. Nel 2023 circa 7.000 passaporti sono stati rilasciati tramite la procedura d’urgenza, ovvero senza appuntamento. L’attesa per il ritiro del passaporto dalla presentazione dell’istanza è di 7 giorni e in ogni caso prima della data di partenza prevista. Ma ancora non basta, anche se l’ingorgo creatosi all’indomani della nascita della Questura di Monza e Brianza nel 2019 (sugli uffici di Monza all’improvviso piovvero le esigenze di quasi 870mila abitanti) si sta finalmente sciogliendo. Il grande impegno del personale della Questura vede il traguardo e intanto offre per l’ennesima volta l’opportunità di un Open Day straordinario.

La Questura lo ha programmato per sabato dalle 8 alle 13, e sarà come sempre aperto esclusivamente agli utenti in possesso dell’appuntamento che potrà essere prenotato oggi - a partire dalle 11 - data in cui saranno messi a disposizione 400 disponibilità sul portale di prenotazione “PASSAPORTO ON LINE” raggiungibile al link https://passaportonline.poliziadistato.it/. Si ricorda che ciascun utente, minori inclusi, dovrà presentarsi munito di appuntamento stampato, fotocopia del documento della carta d’identità, 2 foto, contributo amministrativo di euro 73,50, versamento di euro 42,50 su c/c postale nr. 67422808 intestato al Ministero Economie E Finanze – Dipartimento Del Tesoro, modulo di assenso firmato in originale dal genitore non presente, corredato della fotocopia della carta d’identità firmata in originale.