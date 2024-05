Passaggio di testimone. Galli e la “staffetta“ con Ornago: "Pronti a dare nuove energie"

L’ingresso davanti a Villa Camperio trasformato in platea elettorale dove colloquiare con i cittadini e presentare i candidati che sosterranno Lorenzo Galli (nella foto) per la corsa allo scranno di primo cittadino. Così il candidato di Cittadini per Villasanta ha deciso di presentare il suo programma e soprattutto la squadra dei candidati che lo sosterranno nel voto dell’8 e 9 giugno. Quando i villasantesi saranno chiamati a scegliere il successore di Luca Ornago tra Lorenzo Galli, esponente del centrosinistra, Gianbattista Pini di Villasanta civica sostenuto dal centrodestra e Gaia Carretta con la lista civica Io scelgo Villasanta. "Questi ultimi tre mesi sono stati molto intensi, c’è stata una grande partecipazione ai gruppi di lavoro per la stesura del nostro programma di mandato, che partendo dall’ascolto del territorio e del suo tessuto sociale ci ha portati a scrivere quelle che saranno le linee guida della nostra amministrazione per i prossimi anni – ha spiegato Galli –. Il compito affidatomi dall’assemblea dei Cittadini per Villasanta era chiaro: un rinnovamento per una visione più fresca, nuove idee e rinnovato entusiasmo, nella continuità dei valori che ci accomunano e che ci guidano. Una sfida certo non banale, che ho raccolto ed affrontato e che può essere vinta grazie alla partecipazione che da sempre contraddistingue la nostra lista civica".

La squadra è formata da 16 candidati: 7 donne e 9 uomini che vengono da diversi settori della vita sociale, oltre a esponenti politici: "Una squadra che volutamente racchiude in sé differenze per sensibilità e carattere, perché sia un gruppo che sappia proporre e discutere, perché nelle differenze ci sono le idee, e nell’ascolto dell’altro le si possono cogliere per arricchire le proprie con spirito costruttivo. Nessuna seconda scelta, ci tengo a sottolinearlo, nessuna ruota di scorta. Tutti saranno in grado di portare avanti la missione che ci verrà affidata". A correre per un posto in consiglio comunale saranno: Gianluca Barba, Valeria Bassani, Patrizia Basetti, Roberto Brigatti, Mattia Burro, Antonella Cecinati, Laura Stella Cesana, Pietro Fontana, Lara Galimberti, Stefano Lidner, Marco Lomuscio, Chiara Meregalli, Maurizio Negri, Luigi Paolo Pizzaballa, Barbara Sacchetti, Carlo Alberto Sormani.