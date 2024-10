Partorisce in A4 con l’aiuto dei poliziotti

Fiocco rosa lungo la A4. L’allarme è scattato ieri intorno alle 7.30 da una colonnina SoS lungo l’autostrada Milano-Venezia, all’altezza di Monza. Al Centro operativo autostradale di Novate Milanese è arrivata una richiesta di soccorso ed emergenza da parte di un uomo che chiedeva aiuto urlando “Bambino, bambino”, mentre in sottofondo si sentivano urla di una donna. In pochi minuti una pattuglia in servizio di vigilanza stradale della sezione di Milano è riuscita a individuarde un’auto ferma in prossimità della colonnina SoS da cui era partita la chiamata di soccorso.

Gli agenti, che credevano di intervenire su un’emergenza sanitaria per un bambino in difficoltà, hanno invece trovato sul posto uno scenario completamente inatteso: una donna stava partorendo. Sono stati momenti di grande concitazione, ma con un lieto fine: è venuta alla luce una bellissima bimba. Nel frattempo l’ambulanza del 118 intervenuta, viste le buone condizioni della puerpera e della neonata, le ha trasportate all’ospedale più vicino. Gli operatori hanno poi appurato che la gestante e il proprio padre, alle prime avvisaglie di travaglio, erano partiti da Verona per recarsi in una clinica svizzera dove partorire ma, a quanto pare, la piccola aveva fretta e non ha permesso alla mamma di andare oltre confine. I due poliziotti, in mattinata, hanno raggiunto la donna per accertarsi che lei e la sua bambina godessero di buona salute e anche per augurare loro “Buona Vita” da parte di tutta la Polizia di Stato.