Parte la bonifica dei tetti in eternit: "Avremo case più ecosostenibili"

Via i tetti ancora in eternit, sostituiti da nuove coperture più sicure e meno impattanti sull’ambiente, accanto ad altre opere di efficientamento energetico. Sono i lavori che stanno partendo sulle case popolari di proprietà del Comune in via Ada Negri. A essere coinvolti dal cantiere saranno 3 edifici, con gli interventi che dureranno tre mesi. Il progetto prevede il completo rifacimento del manto di copertura delle palazzine: oggi i tetti sono fatti di cemento-amianto. "Si tratta – spiegano dal municipio – di un’importante opera di manutenzione straordinaria messa in atto con l’obiettivo di migliorare il patrimonio in termini di qualità di vita e sostenibilità ambientale". L’intervento sarà finanziato con fondi provenienti dal Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, e costerà in tutto 130mila euro. I lavori rientrano in quelli sostenuti per la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni. "Le opere – chiariscono dall’Amministrazione – dureranno circa 90 giorni e dovrebbero quindi concludersi a fine aprile". "Con questo intervento stiamo anche contribuendo alla tutela dell’ambiente e alla promozione della sostenibilità – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici, Oscar Bonafè –. La sostituzione delle coperture in eternit con materiali più sicuri ed ecosostenibili ci permetterà di avere un ambiente più salubre e di ridurre i rischi legati all’esposizione all’amianto. Un risultato che risponde anche a un’esigenza del quartiere".

F.L.