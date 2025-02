Parte il conto alla rovescia per l’evento alla Fiera di Rho

I ragazzi di Artwood Academy saranno protagonisti anche del Salone del Mobile negli stand delle aziende dove svolgono il tirocinio, ma anche al SaloneSatellite.

Appuntamento con più di duemila espositori da 37 Paesi dall’8 al 13 aprile a Fiera Milano, Rho. All’edizione numero 63 saranno presenti 148 brand tra debutti e ritorni, distribuiti in oltre 169mila metri quadrati di superficie espositiva, di cui oltre 32mila occupati dall’atteso ritorno - dopo il successo dell’edizione 2023 The City of Lights - della Biennale Euroluce (più di 300 brand da 25 Paesi).

Torna anche SaloneSatellite, con 700 designer under 35 e 20 Scuole e Università internazionali.

"Ci sarà anche un evento promosso da Assolombarda con la presentazione dei nostri lavori", annuncia Luigi Mettica di Artwood Academy.

La Brianza, prima provincia in Lombardia per export nella filiera legno-arredo, con un giro d’affari da oltre 900 milioni di euro tra gennaio e settembre scorsi, sarà rappresentata da oltre 50 aziende, più otto presenti ad Euroluce. Una provincia, quella brianzola del legno, che conta un fatturato di 2,7 miliardi di euro, prodotto da 1.754 imprese per un totale di 12.400 addetti.