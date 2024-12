Parità di genere in azienda. BrianzAcque ottiene la certificazione “rosa“

BrianzAcque ottiene la certificazione IDEM Gender Equality 2024, un’attestazione riconosciuta alle imprese che hanno attivato politiche aziendali e strumenti di conciliazione lavoro-vita privata e che assicurano la parità di genere nella quotidianità aziendale.

Il riconoscimento arriva da IDEM | Mind the Gap, una start-up universitaria nata dalla collaborazione tra docenti, ricercatrici e ricercatori dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia con la Fondazione Marco Biagi e l’Osservatorio Job Pricing, che accelera il percorso delle organizzazioni che vogliono impegnarsi a raggiungere la Gender Equality. Lo strumento di misurazione e certificazione della parità di genere nei luoghi di lavoro (IDEM index) è basato su un rigoroso metodo scientifico e “data driven” (ossia su dati oggettivi), che prende in considerazione quattro dimensioni aziendali fondamentali: carriera, retribuzione, organizzazione e cultura.

"Siamo orgogliosi di ricevere questo riconoscimento, che si inserisce pienamente nella strategia della nostra azienda volta a promuovere un ambiente di lavoro in cui diversità, equità, inclusione e riconoscimento delle professionalità, siano considerati valori aggiunti", dice il presidente e AD di BrianzAcque, Enrico Boerci. BrianzAcque, azienda pubblica che gestisce industrialmente il servizio idrico integrato nella Provincia di Monza e Brianza, ha già adottato strumenti per garantire un buon equilibrio tra vita privata e professionale: part time, smart working, telelavoro domiciliare e opzioni di flessibilità oraria. Punto di partenza, "la consapevolezza che la soddisfazione del personale sia un elemento chiave per migliorare qualità e produttività del lavoro e riconoscendo il legame tra benessere lavorativo, equilibrio vita-lavoro e sostenibilità del potere d’acquisto" attraverso un piano welfare mirato.

L’impegno nel promuovere una cultura aziendale inclusiva e attenta al valore delle competenze femminili si riflette anche nel supporto a iniziative territoriali. Negli ultimi tre anni, l’azienda ha sostenuto numerosi progetti dedicati all’empowerment delle donne, con particolare attenzione all’inclusione femminile nelle discipline STEM, favorendo così un maggiore avvicinamento delle donne al mondo dell’ingegneria.