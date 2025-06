Caso King, la richiesta del Pd: "Tavolo di confronto sulle scuole"

Un tavolo di confronto sul futuro del King e delle scuole muggioresi. È quanto richiesto durante l’ultima seduta del Consiglio comunale, dove si è tornati a discutere della situazione della scuola superiore Martin Luther King, da mesi al centro del dibattito pubblico a fronte dell’intenzione della Provincia di spostare a Nova Milanese la succursale ospitata nei locali della parrocchia Santi Pietro e Paolo di Muggiò. Sebbene in un primo momento il trasferimento fosse previsto già per settembre 2025, l’ipotesi è stata posticipata di almeno un anno. "Le famiglie e gli studenti non possono vivere nell’incertezza. Quando si iscrivono hanno il diritto di sapere quale saranno la sede, le strutture e l’offerta formativa della scuola. Dalla Provincia serve una scelta chiara - ha dichiarato Caterina Cerea, consigliera del Pd -. Già a inizio aprile, avevamo presentato una mozione con l’obiettivo di stimolare una soluzione concreta e sollecitare un’interlocuzione con la Provincia. Dopo il rinvio deciso dalla maggioranza nella seduta precedente, la discussione è finalmente tornata in aula". "Con la nostra mozione abbiamo provato a mettere sul tavolo una proposta concreta di risoluzione, che andasse nella direzione di dare maggiore stabilità per il futuro alla scuola", ha aggiunto Maria Giovanna Pipino, anch’essa consigliera dem e prima firmataria della mozione. "Costituiamo un tavolo di confronto per rimanere informati sull’evoluzione della situazione e confrontarci su cosa fare, sia per quanto riguarda il King sia per tutte le altre scuole, asili e nido di Muggiò - ha rilanciato Riccardo Sala, capogruppo del Pd -. Il Partito Democratico continuerà a impegnarsi affinché venga individuata una soluzione trasparente, condivisa e nell’interesse degli studenti per il futuro del King e perché a Muggiò l’offerta di scuole e servizi educativi, a partire dagli asili nido, sia adeguata ai bisogni delle famiglie".

In occasione dell’incontro risolutivo in Provincia, dopo aver verificato l’effettiva fattibilità, si era deciso di prorogare per un anno il contratto di comodato d’uso in essere con la Parrocchia, demandando a un tavolo operativo coordinato dalla Provincia ulteriori approfondimenti per giungere all’istituzione, a Nova Milanese, di un indirizzo scolastico del King di Muggiò. Il primo cittadino Messina aveva sottolineato: "Avremo modo di ragionare del futuro nei modi e nei tempi corretti".

Veronica Todaro