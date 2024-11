Monza città a pagamento, automobilisti esasperati dai parcheggi a pagamento: costano sempre di più

MONZA – La questione parcheggi è uno dei maggiori problemi di Monza. Lo sa bene chi arriva da fuori per città motivi di lavoro, ma anche gli stessi monzesi costretti a spostarsi in auto dalle periferie al centro. Il tema non è tanto l’impossibilità di trovare un posto auto, quanto più il fatto che in centro e in alcune vie adiacenti questi siano quasi tutti a pagamento, costringendo a esborsi non trascurabili. Una tassa quotidiana.

In tutto Monza conta 3.060 parcheggi a pagamento gestiti da Monza Mobilità (e quindi dal Comune), considerando sia quelli su strada sia quelli in struttura. Sono 700 nell’area del Centro e 510 nell’anello appena fuori dal Centro, e cioè in viale Regina Margherita e una parte di via Petrarca (tra Centro e Villa Reale), in via Volta e in via Prina (nel quartiere San Biagio), su un lato di via Pellettier a Triante (di fronte alle scuole) e nella zona della stazione (Corso Milano, viale Umberto I, e l’area tra via Guarenti, via Castelfidardo e via Ghilini).

Tra questi si contano anche i parcheggi a barriera di piazza Castello (120) e del Cam in via Martiri delle Foibe, in zona viale Elvezia. Ci sono poi ben 650 posti auto nel parcheggio in struttura dell’ospedale San Gerardo, in via Pergolesi, e 1.200 posti in quello di Porta Monza, all’interno del Parco. La presenza di strisce blu è stata incrementata da un anno e mezzo a questa parte dall’attuale Giunta che ha passato da 523 a 700 gli stalli a pagamento in centro e ha aggiunto i parcheggi a pagamento nella zona della stazione, per un Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile) che prevede negli anni un ulteriore allargamento delle soste blu nei quartieri limitrofi, con l’intento di combattere l’enorme traffico automobilistico monzese e il tasso di inquinamento atmosferico.

Ormai Monza sta diventando una città a pagamento, ma gli automobilisti puntano il dito soprattutto sul tariffario, soprattutto per soste non brevi. Nel Centro e nei parcheggi di via Cavour, Corso Milano, viale Regina Margherita e via Petrarca la tariffa è di 1.50 euro l’ora, su via Volta e via Prina, via Pellettier e su viale Umberto I è di 1.20 euro l’ora, mentre in zona stazione, gli stalli tra le vie Guarenti, Castelfidardo e Ghilini hanno una tariffa di 1 euro l’ora. Per quanto riguarda invece i 4 grandi parcheggi a barriera gestiti dal Comune, in quello del Cam di via Martiri delle Foibe e piazza Castello convengono gli abbonamenti (settimanale a 15 euro, mensile per residenti di 50 euro e per non residenti di 60 euro), ancora di più a Porta Monza (mensile a 25 euro per residenti, e 30 per non residenti).

Si alzano i prezzi nei 7 silos e nei 2 parcheggi a barriera a gestione privata, tutti concentrati nel Centro o in quartieri appena a ridosso. In questo caso si paga la comodità e la vicinanza a uffici e negozi del “salotto” di Monza. La tariffa non scende mai sotto i 2 euro l’ora (per cui convengono soste più lunghe possibili, che fanno gradualmente scendere la tariffa oraria, con prezzi comunque non irrilevanti), ad eccezione del parcheggio Borgo Bergamo che costa 1 euro l’ora e 4 euro per l’intera giornata.