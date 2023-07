Monza ci ricasca: i nuovi parcheggi per disabili sono (ancora una volta) troppo piccoli

Monza – I nuovi parcheggi disabili? Sbagliati. Ancora una volta. Non era bastata la lezione dell’errore in via Castello, tra la stazione ferroviaria e il centro, dove gli operai incaricati dal Comune in primavera avevano dipinto gli stalli gialli senza accorgersi di aver sbagliato completamente la misura di legge: troppo piccoli.

Ora il Comune inciampa in via Gerardo dei Tintori, in pieno centro storico. Altri 5 parcheggi fuori norma. Hanno semplicemente ripassato di giallo le strisce bianche dei vecchi posteggi a disco orario, dimenticandosi le dimensioni e lo spazio “grigliato” laterale tra un parcheggio e l’altro per agevolare la salita e la discesa dall’auto di chi è costretto a muoversi su una carrozzina o ha comunque problemi di deambulazione.

Il parcheggio per disabili di via Gerardo dei Tintori corretto dagli operai del Comune

“È un evidente errore – risponde il vice sindaco Egidio Longoni – Abbiamo avvisato la ditta che provvederà al ripristino secondo le norme vigenti”. E infatti il Comune ha subito mandato a correggere l'errore in via Gerardo dei Tintori.

Tanto le squadre di “pittori” sono già in giro, per le strade del centro, per trasformare tutti i parcheggi in stalli a pagamento. Perché dall’1 agosto, nella cerchia del centro storico, non esisteranno più posteggi liberi né a disco orario. Solo strisce blu. O spazi riservati ai disabili.