Papa Francesco e l’incontro con i ragazzi di PizzAut: “Un momento fondamentale per il nostro percorso”

Monza, 21 Aprile 2025 - “E' morto il nostro Papa”. Stamattina, con questa frase Lorenzo, uno dei giovani-simbolo di PizzAut, ha informato Nico Acampora, fondatore delle pizzerie di Monza e Cassina gestite da ragazzi autistici, della morte di Bergoglio.

“Siamo rimasti in silenzio, poi ci siamo commossi – racconta il papà dei locali –. Francesco ha porto la mano a noi e a tutti i disabili indossando il nostro grembiule rosso in Vaticano. Un gesto rivoluzionario di inclusione, che ha segnato un momento fondamentale nel nostro percorso”.

Durante l'incontro in udienza privata nel 2022, il Papa disse che i ragazzi della brigata più famosa d'Italia erano come il buon samaritano. “Il 27 aprile saremo a Castel Sant'Angelo a cucinare pizze per i pellegrini del Giubileo, le sue parole per noi diventeranno carne”, conclude Acampora.