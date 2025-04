Morte di Papa Francesco, la Messa di Delpini in Duomo a Milano. Fontana: “Testimone instancabile di pace”

Milano, 21 aprile 2025 – Addio a Papa Francesco, il Santo Padre si è spento questa mattina alle 7.35, a Roma. Ieri il pontefice aveva voluto impartire la benedizione Urbi et Orbi davanti a circa 35mila fedeli radunati in San Pietro per la messa di Pasqua, poi il bagno di folla in piazza San Pietro a bordo della papamobile. Bergoglio era apparso sofferente, ma senza i naselli dell’ossigeno, e questo aveva fatto sperare. Invece, oggi, il triste annuncio del cardinale Kevin Farrell.

Immediati e numerosi i ricordi anche da Milano e dalla Lombardia, dove il Santo Padre era stato in visita nel 2017. Domani, martedì 22 aprile, alle 17.30, nel Duomo del capoluogo lombardo, sarà celebrata la Messa di suffragio per il Santo Padre presieduta dall’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini. Nell'occasione verranno sospese in Duomo tutte le attività di tipo turistico.

Fontana: “Guida coraggiosa"

“Con profondo cordoglio la Lombardia piange Papa Francesco. Guida coraggiosa e instancabile testimone di pace, il Santo Padre ha saputo parlare al cuore del mondo con umiltà, forza e tenerezza. Il suo sorriso rimarrà per sempre nei nostri cuori. A nome di tutta la Regione Lombardia, mi unisco al dolore e alla preghiera dei fedeli di tutto il mondo. Riposa in pace”, ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ricordando Papa Francesco nel giorno della sua morte.

Il post facebook di Attilio Fontana in ricordo di Papa Francesco

Consiglio comunale di Milano: “È stato leader globale”

Anche il Consiglio comunale di Milano ha espresso il suo cordoglio per la morte di Papa Francesco, “punto di riferimento nel mondo e custode di valori fondamentali non solo per la comunità cattolica”, come ha evidenziato la presidente dell'aula Elena Buscemi. “Il suo messaggio di vicinanza per gli ultimi, di impegno, attenzione e cura per l'ambiente e quella che chiamava la 'casa comune’, il suo messaggio di pace universale in un tempo di grandi guerre - ha proseguito -, ne hanno fatto fino all'ultimo giorno un leader globale verso il quale in molti nel mondo hanno guardato con speranza”.

Il mondo della politica

“Papa Francesco ha raggiunto la Casa del Padre”, ha scritto sui social il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, postando una foto del Pontefice. “Con profonda commozione e sincero dolore mi unisco al cordoglio della Chiesa cattolica e del mondo intero per la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco”, ha affermato Letizia Moratti, Europarlamentare del Ppe e Presidente Consulta Nazionale di Forza Italia. E ha aggiunto: “La sua voce, guida di fede, pace e giustizia, ha attraversato confini e culture, portando messaggi di speranza e di misericordia a chiunque avesse bisogno di conforto e verità. La sua dedizione agli ultimi, la sua attenzione instancabile per l'ambiente, la sua testimonianza di umiltà e dialogo resteranno impresse nella memoria collettiva e nella storia della Chiesa. Esprimo la più sentita vicinanza al Collegio cardinalizio, alla Chiesa universale e a tutti i fedeli che oggi piangono un grande uomo di Dio. Il suo insegnamento continuerà a illuminare il cammino delle coscienze e delle istituzioni”.

La Diocesi di Milano

Immancabile il messaggio dell'Arcivescovo di Milano, Mario Delpini, e di tutti i vescovi della Conferenza Episcopale Lombarda per la morte di Papa Francesco: “Appresa la notizia della morte del nostro amato Papa Francesco i Vescovi della Lombardia sono vicini alla chiesa di Roma per la perdita del loro Vescovo, segno visibile di comunione fra le Chiese sparse per tutta la terra e lo ringraziano per la sua coraggiosa e radicale testimonianza d’amore fino all’ultimo giorno della sua vita. Al Risorto, che lo ha chiamato al servizio petrino, affidano in questo momento di sofferenza di tutta la Chiesa Papa Francesco ringraziandolo della sua benedizione nel giorno di Pasqua”.

Anche chiesadimilano.it - sito della Diocesi di Milano - ha voluto ricordare il Santo Padre e lo ha fatto con una grande foto e il testo: “Il decesso alle 7.35 di lunedì 21 aprile. Aveva 88 anni A dare l’annuncio il card. Farrell: 0Una vita interamente dedicata al Vangelo e alla Chiesa, vissuta con amore e coraggio, specialmente verso i poveri. Lo raccomandiamo all’infinita misericordia di Dio, con immensa gratitudine per il suo esempio’”. Nelle pagine del sito è stato inoltre pubblicato uno speciale che, in particolare, ricorda con, testi, foto e video, la storica visita del Pontefice a Milano il 25 marzo 2017.

L’Inter: “Ha saputo parlare al cuore di tutti”

“FC Internazionale Milano si unisce al dolore per la scomparsa di Papa Francesco, un uomo di fede, umiltà e dialogo che ha saputo parlare al cuore di tutti”, ha detto l’Inter attraverso i social.