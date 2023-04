Palma di bronzo del Coni a Maurizio Allievi: 40 anni di carriera

Maurizio Allievi ha ricevuto dal Coni per meriti sportivi il premio “La Palma di bronzo“ alla carriera di 40 anni. Ex ginnasta nazionale, ex giudice internazionale, convocato ai campionati europei del 1998 a San Pietroburgo e ai campionati del mondo 1999 in Cina, ha iniziato nel 1980 la sua carriera come allenatore della Ginnastica Meda con 58 titoli italiani (individuali e a squadre) tra cui 11 scudetti di Serie A e 22 medaglie internazionali (europei, mondiali, olimpiadi) e la creazione dei movimenti Cassina e Morandi inseriti nel codice internazionale mondiale. A seguire come responsabile della squadra nazionale, diventa un importante tecnico super medagliato, partecipando a ben cinque olimpiadi: Sydney 2000, Atene 2004 (medaglia d’oro), Pechino 2008, Londra 2012, Rio 2016. "Ricevere questo premio è stato un grande onore e una soddisfazione enorme, quando è arrivata la lettera ero incredulo e mi sono emozionato – ha detto –. Un grazie alla società di Meda e a tutto il team, alla Federazione italiana della Ginnastica, al Coni e al Comune di Meda. Chi pratica la ginnastica artistica non sceglie solo uno sport ma sceglie una passione e uno stile di vita".

Son.Ron.