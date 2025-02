Palazzo comunale senza ascensore: "Disabili bloccati"

Problemi per i residenti del condominio comunale di via Mazzucotelli 2. Da più di una settimana, esattamente da giovedi 13, l’ascensore della palazzina è guasto, recando grave disagio ai condomini con disabilità dei piani superiori. Un fatto denunciato da uno degli stessi residenti, Luigi Stranieri, che ha già provveduto a scrivere anche all’amministrazione, ricevendo risposta dall’assessora alle Politiche abitative Andreina Fumagalli. "Con l’ascensore fermo ci sono persone anziane e disabili bloccati ai piani superiori, senza la possibilità di fare neanche la spesa", scrive l’uomo nella missiva. "L’azienda incaricata della manutenzione ha confermato la propria disponibilità a intervenire già da venerdì – prosegue –, ma ha dichiarato di non poter procedere senza la copertura delle spese da parte del Comune. Troviamo inaccettabile che si continui a ignorare il diritto alla mobilità di chi risiede nello stabile". Il condomine segnala anche la condizione di usura del montacarichi, con "porte che non si chiudono correttamente costringendo i residenti a ricorrere a soluzioni improbabili come l’uso di una corda", e più in generale uno stato di tutto lo stabile precario.

"La struttura dell’edificio mostra segni evidenti di deterioramento, con intonaco che si stacca – puntualizza –. Anche le ringhiere esterne delle scale e i serramenti degli alloggi sono in condizioni critiche e necessitano di una sostituzione urgente per evitare pericoli e garantire un adeguato isolamento termico che, soprattutto nei mesi invernali, non viene rispettato, mettendo a serio rischio la salute dei condomini". Puntuale la risposta dell’assessora Fumagalli che chiarisce come gli interventi sullo stabile siano già nei programmi dell’amministrazione. "Mi dispiace molto della situazione da Lei descritta e comprendo la sua rabbia – scrive l’assessora –. So che sono già state stanziate le risorse economiche per l’intervento di rifacimento dei due ascensori di via Mazzucotelli, prese dal fondo abbattimento barriere architettoniche. Il rifacimento della facciata e dei serramenti è previsto con le risorse economiche del Piano opere pubbliche".

