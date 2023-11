Palasomaschini ancora inagibile. Il Salone dell’orientamento trasloca

Il Palasomaschini è ancora fuori uso a causa del maltempo e il Salone dell’orientamento scolastico è costretto a traslocare: si svolgerà in via del tutto eccezionale alle scuole Don Milani, in via Carroccio. Nessuna variazione, invece, per quanto riguarda la data in calendario: così come originariamente previsto, sarà nelle giornate di venerdì e sabato. La situazione critica del maggiore impianto sportivo era già stata sollevata da Giuseppe Azzarello (Fratelli d’Italia) nel corso della seduta consiliare del 30 ottobre. Il consigliere dai banchi dell’opposizione aveva puntato il dito contro la maggioranza e, al di là di criticare l’atteggiamento avuto nei confronti delle società sportive, aveva chiesto spiegazioni proprio riguardo al Salone dell’Orientamento scolastico. Una iniziativa cresciuta di anno in anno, coinvolgendo anche tutti gli altri Comuni del circondario, e che richiede una sede adeguata.

"Come pensate di proporlo al Palasomaschini – aveva chiesto Azzarello al sindaco Alberto Rossi – visto che non è agibile? O pensate di essere in grado di sistemarlo in tempo?". Il primo cittadino, da parte sua, aveva evidenziato che la priorità degli interventi, dopo il maltempo di fine luglio, era stata assegnata alle scuole. Interventi anche nelle strutture sportive. "Il palazzetto – aveva replicato Rossi – è però la situazione peggiore. È difficile risistemarlo in poco tempo. Fino alla fine abbiamo cercato di renderlo disponibile in ogni modo. Gli interventi da realizzare sono due: la copertura e la pavimentazione. A copertura finita si può intervenire anche per il secondo problema".

Rossi era stato anche possibilista per l’organizzazione del Salone dell’Orientamento: "È una sfida che puntiamo a vincere. È chiaro che se piove per due settimane non ce la faremo. Comunque una cosa è avere un parquet omologato per le partite, un’altra è avere una pavimentazione in grado di accogliere le scuole, i ragazzi e le famiglie. Eventualmente si può mettere anche una pedana, non servono mesi di lavoro". Anche il primo cittadino, tuttavia, alla fine si è dovuto arrendere. Il Palasomaschini non è tuttora agibile. Venerdì dalle 18 alle 22 e sabato dalle 9 alle 20 saranno dunque le Don Milani a spalancare le porte per accogliere migliaia di persone. Quaranta le scuole pronte ad accoglierle e a rispondere a ogni domanda.

A rendere unico questo Salone dell’Orientamento, al di là della ricca offerta garantita dal territorio, è anche la formula innovativa: i ragazzi della scuola media avranno infatti la possibilità di confrontarsi non solo con i docenti delle scuole superiori, ma anche con gli studenti che, in virtù della loro esperienza e parlando un linguaggio simile a quello dei quasi coetanei, saranno in grado di chiarire ogni dubbio su quella che, per un ragazzo al termine del percorso delle scuole dell’obbligo, è probabilmente la prima scelta importante della vita.

Gualfrido Galimberti