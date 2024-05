Otto anni per una pista ciclabile lunga un chilometro, ma ora Lissone vede il traguardo

Lissone (Monza Brianza) – Ancora due mesi per vedere la fine, ma intanto, dopo un’attesa lunghissima, il cantiere infinito della ciclabile di via Pacinotti a Lissone è ripartito. Operai di nuovo al lavoro per completare gli ultimi metri ancora mancanti del percorso riservato alle bici che servirà a collegare la città al Parco di Monza, attraverso l’itinerario per le due ruote che già esiste a Vedano.

Per l’inizio estate tutto dovrebbe essere terminato, dopo un iter durato quasi 8 anni, per una pista lunga circa un chilometro e 300 metri. La conferma arriva dal Comune, che già a marzo aveva dettato le tempistiche, dopo che l’azienda elettrica aveva spostato i pali della corrente, un passaggio necessario per poter ultimare l’opera ma per cui si è dovuto attendere più di un anno. "I lavori hanno preso il via sul lato ovest di via Europa – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Oscar Bonafè –, precisamente sul lato destro della carreggiata in direzione di Vedano. L’attraversamento avverrà più a sud su via Europa. Sarà realizzato un nuovo percorso pedonale e ciclabile lungo la stessa via, dall’incrocio con via Pacinotti e successivamente su via Europa, con percorso sul marciapiede". "Si tratta di un intervento atteso da tempo dai cittadini – sottolinea la sindaca Laura Borella –, ma rallentato da circostanze non dipendenti dalla nostra volontà".

La costruzione della ciclabile di via Pacinotti era iniziata a metà 2016, con la realizzazione del primo lotto dall’incrocio con viale della Repubblica fino a via Majorana. Nel 2021 era partito il secondo e ultimo lotto, fino a via Europa, ma arrivato a pochi metri dal termine il cantiere si era stoppato per il problema legato ai pali della luce, quando mancava giusto l’aggancio con la pista che corre in territorio di Vedano. Ora gli ostacoli sembrano definitivamente superati e gli ultimi 60 metri necessari a innestarsi sulla ciclabile vedanese sono in lavorazione: arriveranno fino all’attraversamento all’altezza dell’incrocio con via Parada, così i ciclisti potranno immettersi senza pericoli sulla pista che corre sul lato sinistro di via Europa e proseguire fino al Parco.