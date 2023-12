Ottantamila euro di multe: in parte torneranno sulle strade

Ottantamila euro dai guidatori indisciplinati nel corso del 2024. È quanto prevede di incassare il prossimo anno il Comune di Macherio dalle multe spiccate per violazioni al codice della strada. Si tratta di somme che saranno poi in parte investite nuovamente sulla strada, per circolare in modo più sicuro. In particolare saranno destinate a interventi di manutenzione delle strade e della segnaletica e per attrezzature per la polizia locale. In base a quanto stabilito dalla Giunta macheriese, questo fondo prodotto dagli introiti delle multe sarà di 23.800 euro complessivi.

Di questi, 7mila euro andranno al miglioramento della segnaletica, 6mila serviranno per sistemare le strade e aumentarne la sicurezza, 3mila per acquistare attrezzature per i servizi di vigilanza e altri 3mila per finanziare il piano sgombero neve, da far scattare per ripulire le vie in caso di nevicate (Nella foto il comandante Nicola Diana).

Fabio Luongo