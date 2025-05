Ornago vieta i palloncini in volo: è il terzo Comune in provincia a dire stop

Monza-Brianza, 13 maggio 2025 – È stata ufficialmente firmata l’ordinanza comunale che vieta il rilascio di palloncini in volo su tutto il territorio comunale. In maniera simbolica, il provvedimento è stato sottoscritto non solo dal sindaco Daniel Siccardi, ma anche dall’Assessore all’Ambiente Stefano Galbusera, dal referente provinciale di Plastic Free Onlus Monza-Brianza Andrea Barcellesi e dal referente locale Lorenzo Mattia.

La firma è avvenuta nel corso dell’iniziativa We Plogging di CEM Ambiente, organizzata da Plastic Free con la collaborazione della sezione locale di AVIS. Una quindicina di volontari ha sfidato la pioggia per ripulire una vasta area del territorio, offrendo così il contesto perfetto per celebrare un atto concreto di tutela ambientale.

Multe

L’ordinanza n. 1 del 10.05/2025, firmata dal sindaco, introduce il divieto assoluto di abbandonare, lanciare o utilizzare palloncini gonfiati con gas leggeri come elio o idrogeno, nastri colorati o materiali simili, in qualunque evento pubblico o privato, sia all’interno che all’esterno degli spazi comunali. Per i trasgressori sono previste sanzioni amministrative comprese tra i 25 e i 500 euro.

Pericolosi

Il provvedimento nasce dalla consapevolezza dell’impatto dei palloncini lasciati deliberatamente nell’ambiente. Questi oggetti, spesso usati in ricorrenze, feste e funerali, sono una minaccia concreta per la fauna, in particolare per foche, uccelli e tartarughe marine, che possono ingerirli o restare intrappolati nei fili.

Uno studio dell’Università di Swansea (Regno Unito) ha rilevato che l’80% dei rifiuti trovati nello stomaco delle tartarughe marine analizzate erano pezzi di palloncino. Non è un problema secondario: i palloncini sono al terzo posto tra i rifiuti più pericolosi per gli animali marini.

Plastic free

“È stato un momento importante per tutta la comunità – ha dichiarato Andrea Barcellesi, referente provinciale di Plastic Free –. L’ordinanza rappresenta il coronamento di un lavoro portato avanti con convinzione. Dopo Brugherio e Monza, Ornago è il terzo Comune della provincia ad aderire a questa iniziativa, dimostrando attenzione e sensibilità verso le tematiche ambientali.

Il nostro obiettivo ora è coinvolgere sempre più amministrazioni per diffondere il messaggio: fermare il rilascio deliberato dei palloncini è una scelta di responsabilità e buon senso”.

Hanno detto "no”

Dal 2022, oltre 100 Comuni italiani hanno già adottato un’ordinanza simile. E dal 2021 il Trentino è la prima provincia a vietarne ufficialmente il volo. È tempo che anche la Brianza continui su questa strada.