Orientamento: un Salone per 40 istituti

In una quindicina di ore riesca a dare sollievo a migliaia di famiglie: torna il Salone dell’Orientamento scolastico, iniziativa organizzata dal Comune di Seregno in collaborazione con Albiate, Barlassina, Cesano Maderno, Giussano, Lentate sul Seveso, Meda, Seveso e Verano Brianza. Venerdì 8 (dalle 18 alle 22) e sabato 9 (dalle 9 alle 20), negli spazi della scuola Don Milani (in via Carroccio) molti ragazzi avranno la possibilità di conoscere un po’ più da vicino l’offerta formativa del territorio dopo la terza media. Un’occasione unica per capire in cosa consistono i diversi percorsi di studio, quali gli sbocchi professionali possibili. Un passaggio obbligato che, anche a causa dei tempi che cambiano e del mondo del lavoro in continua evoluzione, non è mai facile affrontare da soli. Al Salone sarà possibile confrontarsi con una ricca offerta: sono 40 le scuole di Monza e Brianza che hanno già annunciato la loro presenza con il loro stand. Lì i ragazzi troveranno non solo tutto il materiale che serve per farsi un’idea, ma potranno anche confrontarsi con alcuni degli studenti: loro che già vivono queste realtà, più di altri, riusciranno a parlare in modo molto schietto ai loro quasi coetanei rispondendo a qualsiasi tipo di domanda. È una formula che negli anni ha riscosso notevole interesse ed è stata molto apprezzata non solo dalle famiglie, ma anche dalle stesse scuole che, in questo modo, riescono a parlare ai probabili futuri studenti in modo molto diretto. Un’avvertenza: al Salone dell’Orientamento si accede soltanto su appuntamento, ingresso garantito ai ragazzi accompagnati da un solo genitore.

G.G.