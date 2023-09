Oreno, tutto esaurito alla storica Sagra della patata: tamburi, sbandieratori e sfida tra rioni

Vimercate (Monza), 17 settembre 2023 – Il rullo di tamburi, gli sbandieratori, l'investitura dei capitani di contrada. Oreno, borgo-gioiello di Vimercate, torna al Medio Evo, alla vittoria dei comuni contro il Barbarossa e la sua Sagra della patata trascina il pubblico in un viaggio affascinante indietro nella storia, trainato dalla leccornia importata qui a fine Ottocento dall'abate svizzero Müller, in visita da queste parti.

Arti e mestieri con botteghe sparse in tutto il centro hanno accolto la folla delle grandi occasioni tornata nel paesino dopo due edizioni saltate per colpa della pandemia. È il corteo in abiti medievali il pezzo forte del trentesimo appuntamento della kermesse impreziosita da una celebre dama vivente, la sfida fra rioni – San Carlo, Varisela, La Fabbrica e San Francesco, che richiama pubblico da tutta la Lombardia.

La gente ha risposto ogni aspettativa, tutti a gustarsi un piatto di gnocchi come non si mangia da nessun'altra parte, in uno dei tanti punti ristoro che hanno portato nella frazione una marea di habitué e neofiti. Bilancio lusinghiero per il Centro Culturale che organizza l'evento.