"Ora diamo valore ai musei d’impresa"

Parte dalla Brianza - patria dell’arredamento e del design - la proposta di legge sui “musei d’impresa“ che martedì sarà votata in consiglio regionale. A disposizione, 1,5 milioni per il triennio 2023-2025 con cui potrà incentivare, per la prima volta in Italia, l’allestimento di apposite aree, all’interno delle aziende, per raccontare la storia imprenditoriale familiare, dell’azienda e ripercorrere l’evoluzione dei mestieri. "Raccontare la storia del proprio settore, specie per le nuove generazioni in collaborazione con le scuole e promuovendo progetti dedicati, è fondamentale per tramandare la cultura del lavoro, dell’impresa, la virtuosità e l’innovazione nelle arti e nei mestieri che hanno fatto grande il territorio – spiega il capogruppo della Lega in Regione e primo firmatario della proposta di legge, Alessandro Corbetta –. È fondamentale oggi raccogliere i frammenti del passato di queste realtà perché la storia possa essere tramandata".

Son.Ron.