Operazione di pulizia. Foto-trappole in azione. E tornano i cassonetti

Non è proprio una rivoluzione, ma sicuramente un grande rinnovamento per la gestione dei rifiuti a Monza. L’amministrazione comunale ha deciso di intervenire su quelle che ha identificato come le tre problematiche prioritarie: la presenza di diverse zone di abbandono rifiuti aumentando gli interventi di rimozione e i cassonetti a disposizione per i cittadini (ma anche i controlli sui sacchi rossi), la manutenzione dei cestini e lo spazzamento delle strade. L’assessora all’Igiene ambientale, Viviana Guidetti, erede da Giada Turato, da ottobre, di una delle deleghe più rognose della città, in questi tre mesi ha preso le misure dei 30 e più contratti che regolano il servizio. "Con la ditta Sangalli stiamo cercando di far sì che la rimozione delle discariche e degli abbandoni sia effettuata in tempi più rapidi – dichiara l’assessora –, anche se siamo consapevoli che potrebbe non bastare. Questo perché succede costantemente che chi sversa, dopo aver visto il luogo ripulito, torni a sversare. Per questo acquisteremo 10 foto-trappole mobili, da spostare ogni mese, per fare controlli a tappeto". Sempre per la tutela del decoro urbano, la giunta ha deciso di posizionare dei cassonetti per la raccolta dell’indifferenziata in prossimità di tutte le case popolari, "poiché purtroppo sono le situazioni spesso più critiche e non è detto che siano gli abitanti delle case i responsabili, molto spesso vengono da fuori". Un’idea che potrebbe essere estesa anche al resto della città, data l’emergenza. "Non nego che l’introduzione del sacco rosso taggato sia stata abbastanza un boomerang – riconosce l’assessora –, purtroppo c’è paura da parte di alcuni dell’utilizzo del sacco rosso. Molti non vanno a ritirarlo e questo ha innescato una dinamica di abbandoni che va smontata. Nel quartiere più virtuoso lo ritira solo il 75% dei residenti". Per questo sarà svolto un controllo fiscale più rigoroso della Tari (molti di coloro che non ritirano non sono iscritti a Tari) e saranno introdotti 11 o 12 distributori automatici per i sacchi rossi (circa uno per quartiere). Novità anche per la gestione dei cassonetti degli indumenti usati. Dopo la rimozione dei cinque cassonetti che creavano le maggiori situazioni di degrado, da febbraio cambierà la gestione: i cassonetti gialli verranno sostituiti con nuovi cassonetti verdi e ci sarà un aumento graduale del numero da 40 ad 80, tutti in luoghi pubblici come Centri civici o supermercati. Si cercherà anche di educare meglio i cittadini, partendo da corsi di formazione nelle scuole primarie e dell’infanzia, ma anche con lezioni agli anziani sull’utilizzo del sacco rosso. Infine, sul fronte cestini e pulizia strade, a partire da febbraio i servizi di spazzamento marciapiedi e svuotamento cestini saranno distinti e separati, con personale di lavoro diversi, onde evitare difficoltose sovrapposizioni. A questo si aggiunge un’implementazione significativa del piano foglie, con un notevole aumento di vie e chilometraggio di intervento (+ 51%). Via anche i mozziconi di sigarette dal centro il sabato pomeriggio, con un piccolo veicolo studiato apposta per interventi di fino. Anche per gli spazzamenti aumenteranno le sanzioni: nei prossimi mesi saranno operativi 4 ausiliari per le multe alle auto parcheggiate in divieto, a cui si affiancherà un controllo rigoroso del Comune sull’esecuzione dei lavori di Sangalli. Per le segnalazioni poi, l’assessora indica solo due canali da usare: il portale Monza Pulita o il numero verde, non inviando e-mail. In questa maniera la segnalazione avrà un ticket tracciato sia per l’utente sia per l’Amministrazione.