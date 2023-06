Operaio precipita dal ponteggio Paura nel cantiere dell’ex feltrificio

di Stefania Totaro

Un altro grave infortunio sul lavoro in Brianza. A sei giorni dall’incidente costato la vita a Rosario Frustaci, 61enne di Cantù, precipitato mentre si trovava al lavoro su un’impalcatura per la costruzione di una piscina in via Cavour a Macherio, un altro operaio è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Gerardo. L’infortunio è avvenuto a Monza, in viale Cesare Battisti, nel cantiere all’ex feltrificio Scotti dove è in corso la realizzazione di un complesso residenziale. Erano da poco passate le 9 di ieri quando G.C., un 52enne residente nel Bresciano, dipendente della ditta Ige di Vizzolo Predabissi in provincia di Milano, azienda in subappalto per la general contractor Varallo Re Construction all’opera sul cantiere, è caduto da un’impalcatura da un’altezza di circa 2 metri e mezzo. A dare immediatamente l’allarme sono stati i colleghi. Sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica, seguite dai vigili del fuoco, dai carabinieri e dai tecnici dell’Ats Brianza. L’operaio è stato trasportato in codice rosso al San Gerardo, dove è stato ricoverato nel reparto di terapia subintensiva neurochirurgica in prognosi riservata. Nella caduta avrebbe riportato un trauma cranico e toracico e presentava una perdita di sangue da un orecchio. Saranno ora i carabinieri e l’Ats a ricostruire esattamente la dinamica di quanto accaduto e ad informare la magistratura.

"La caduta sarebbe avvenuta per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale – ipotizza Gian Franco Cosmo, segretario generale Fillea Cgil Monza Brianza –. Ecco perché occorre investire nella cultura della sicurezza e per l’applicazione delle norme che salvano vite umane". Stesso appello lanciato da Ezio Micheletti, segretario generale Filca Cisl Monza Brianza Lecco e dai dirigenti sindacali di Feneal.