Open day all’ufficio passaporti per accorciare le liste d’attesa

La Questura ha programmato per sabato 22 aprile un nuovo open day dell’Ufficio passaporti dalle 8 alle 13. L’ufficio sarà aperto esclusivamente agli utenti prenotati nel giorno di apertura straordinaria dell’agenda online, prevista martedì, giorno in cui saranno messi a disposizione 400 appuntamenti sul portale di prenotazione. Ciascun utente, minori inclusi, dovrà presentarsi munito di appuntamento stampato e di tutti i documenti necessari. Intanto continua ad essere garantito all’Ufficio passaporti, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, uno sportello per le urgenze, cui potranno rivolgersi gli utenti, anche senza appuntamento, che hanno necessità di partire per motivi di lavoro, studio, salute o turismo nei 30 giorni successivi alla presentazione. Sarà necessario presentare la documentazione attestante l’urgenza oppure il biglietto aereo di partenza.