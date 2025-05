Omaggio alla canzone napoletana con il soprano Sofia Maria Riva

SOVICOUn percorso dentro la canzone partenopea, tra la cultura e l’anima di Napoli. E poi un omaggio alle storie cantante da Fabrizio De André, il grande jazz e il teatro da ridere. Sono i concerti e gli spettacoli che da questo weekend calcheranno il palco del centro culturale teatro OppArt di Sovico. Si comincerà domani alle 21 con “Note narrate - Viaggio nella canzone napoletana“, un concerto-spettacolo che avrà per protagonisti la voce del soprano Sofia Maria Riva, il pianoforte di Francesco Parravicini e Alfredo Oppio nelle vesti di attore: assieme guideranno tra le melodie più celebri della canzone napoletana, affiancate da letture che daranno voce ai poeti, agli autori e all’anima popolare che hanno saputo cogliere la bellezza struggente, l’ironia e la magia di quella città. Si passerà dall’amore alla nostalgia, dalla gioia al dolore, in un dialogo di emozioni che attraversa i secoli. Altrettanto suggestivo sarà il concerto che sabato alle 21 andrà in scena negli spazi di via Giovanni da Sovico sotto il titolo “Umbre de muri - Un viaggio nelle parole di Faber“: condotti per mano da Giulia Molteni a voce e pianoforte e da Ranieri Fumagalli a flauti e ocarine ci si potrà immergere nelle periferie umane cantate da De André, tra le ombre di facce degli ultimi del mondo, dimenticati, vittime di ingiustizie. Info 039.900.84.48, prenotazioni a biglietteria@oppart.it.Il maggio di OppArt proseguirà poi venerdì 16 con il teatro di “Alice sono io!“, una rappresentazione surreale liberamente tratta da “Alice nel Paese delle Meraviglie“ di Lewis Carroll; venerdì 23 con la commedia umoristica “Il grande passo“, sabato 24 con la Swingtime Big Band ne “L’epoca dello swing moderno“ e sabato 31 con il jazz del trio Calle Volta.

Fabio Luongo