Omaggio a Edith Piaf e alla chanson del ’900

Una cantante per rivivere la poesia e la melodia della canzone classica francese, da Edith Piaf alle altre grandi voci d’Oltralpe. E due narratrici per conoscere meglio l’aspetto umano, letterario e storico di quel mondo, tra autori e interpreti che fanno parte del repertorio della cultura del ‘900. È il concerto-spettacolo dal titolo “Tre piccole note - La canzone francese: Edith e...“, che verrà portato in scena venerdì alle 20.30 (in replica domenica alle 17) sul palco del Crf-Centro di ricerca e formazione Carossia di via Baccelli. A dare vita al testo sarà l’attrice e cantante Irene Carossia, che smuoverà ricordi e immagini grazie al vortice di sentimenti, passioni e ironia di quei brani storici; con lei le voci narranti di Luisa Caglio e Stefania Venezian. "Le melodie, molto spesso immediate e semplici, si intrecciano con i testi, poesie raffinate e colte, perché la canzone francese è costruita sulle liriche - spiegano dal Crf -. La parola risulta fondamentale: appassionata, struggente, provocatoria, ironica". Info e prenotazioni a segreteria@crfcarossia.eu.

F.L.