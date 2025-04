Oggi al cimitero la pulizia delle lapidi

Questa mattina, dalle 10 alle 12, Anpi Monza darà prosecuzione a una nobile tradizione cittadina, a ridosso della Festa della Liberazione del 25 aprile, in un’iniziativa aperta a chiunque volesse partecipare.

I volontari dell’associazione si ritroveranno al campo dei Partigiani del cimitero urbano di Monza per la pulizia delle lapidi dei partigiani e delle partigiane, muniti di guanti, spugna abrasiva, sapone e panno per asciugare. Nel cimitero urbano monzese sono sepolti numerosi partigiani, tra cui Gianni Citterio, il principale esponente del movimento antifascista monzese, e altri eroi locali della Resistenza come Alberto Paleari e Giuseppe Centemero, operai che entrarono nella Brigata Garibaldi Diomede, o ancora Elisa Sala, giovane staffetta partigiana.

Anche quest’anno poi, Anpi, con il supporto dell’amministrazione comunale, ha esposto i banner dedicati ai partigiani e alle partigiane monzesi in piazza Trento e Trieste e al Bosco della Memoria di via Ernesto Messa, grazie a cui ci si può soffermare a leggere le loro incredibili storie.

A.S.